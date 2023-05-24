Согласно легенде, владелец замка имел страсть к английским замкам. Потому он построил один для своей семьи. Дом появился на рынке за 1,335 млн долларов США.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Дом, который не похож на другие

"Замок расположен в районе, где полно бунгало 1920-х годов, перемежающихся новостройками. И здесь есть это здание на углу, которое выглядит как замок, который просто не похож ни на что другое", – говорит агент по листингу Кэтлин Сикелер.



Интерьер замка современный и простой / Фото Georgia MLS

По рассказам брат владельца имел фабрику витражей в Калифорнии, поэтому в замке много витражей и оригинальных стеклянных окон. Один из больших витражей есть у лестницы.

Витраж у лестницы / Фото Georgia MLS

В доме площадью 308 квадратных метров есть четыре спальни и три ванные комнаты. На первом этаже открыт внутренний дворик-зона отдыха.

Еще одной уникальной особенностью дома является роспись на кухне. Глядя на эту фреску, люди словно погружаются в мир иной.

Фреска на потолке в кухне / Фото Georgia MLS

Интерьер дома довольно современный, но, кажется, он все еще соответствует характеру замка. В доме также есть отдельный гараж с бонусной зоной, что может стать еще одним отличным местом для отдыха.

Дополнительная комната в гараже / Фото Georgia MLS