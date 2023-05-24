Згідно з легендою, власник замку мав пристрасть до англійських замків. Тому він побудував один для своєї сім’ї. Будинок з'явився на ринку за 1 335 000 доларів США.

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Дім, який не схожий на інші

"Замок розташований в районі, де повно бунгало 1920-х років, які перемежовуються новобудовами. І тут є ця будівля на куті, що виглядає як замок, яка просто не схожа ні на що інше", – каже агент з лістингу Кетлін Сікелер.



Інтер'єр замку сучасний та простий / Фото Georgia MLS

За розповідями, брат власника мав фабрику вітражів у Каліфорнії, тому в замку багато вітражів та оригінальних скляних вікон. Один із великих вітражів є біля сходів.

Вітраж біля сходів / Фото Georgia MLS

У будинку площею 308 квадратних метрів є чотири спальні та три ванні кімнати. На першому поверсі є відкритий внутрішній дворик-зона відпочинку.

Ще однією унікальною особливістю будинку є розпис на кухні. Дивлячись на цю фреску, люди немов поринають в інший світ.

Фреска на стелі в кухні / Фото Georgia MLS

Інтер'єр у будинку доволі сучасний, але, здається, він все ще відповідає характеру замку. У будинку також є окремий гараж із бонусною зоною, що може стати ще одним чудовим місцем для відпочинку.

Додаткова кімната в гаражі / Фото Georgia MLS