"Там, где я вырос, в Брокхеме, все знали о замке Бэтчворт. Каждый ребенок, в том числе и я, хоть раз туда заходил. У моих родителей даже была местная карта на стене нашей гостиной, поэтому я не мог не заметить развалины этого раннесредневекового замка в парке", – рассказывает свою историю Мартин Хиггинс.

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Мужчина любит историю и не мог оставить замок приходить в упадок

Мать британца была ярым краеведом, а отец работал ландшафтным архитектором в государственной службе. Впоследствии он сам изучал архитектуру в университете, а затем получил степень магистра в области исторических деревянных домов.

Замок Бетчворт, вероятно, является крепостью железного века. Когда-то здесь останавливался король Эдуард I, но аристократическая семья Хоуп превратила его в "романтические руины".

Его история поражает. В 1955 году замок приобрел райсовет и пытался его снести. Однако правительство запретило снос. Несколько раз британец пытался купить замок, но результата не было. В 2008 году ему наконец-то удалось.

Я добился встречи с советом и, когда стало ясно, что они не могут сохранить памятку, я сказал: "Я куплю это у вас за 1 фунт и сделаю сам". Они мгновенно согласились,

– рассказывает Мартин Хиггинс.

От замка тогда были просто руины / Фото Getty Images

В 2012 году мужчина получил гранты на сохранность, в том числе 186 тысяч фунтов стерлингов от Английского наследия, а городской совет выделил средства на сооружение. Свой вклад Хиггинсу тоже пришлось сделать – 29 тысяч фунтов стерлингов он дал из собственного кармана.

Мы перестроили верхние 18 дюймов стен в два с половиной этажа, вставили раму из нержавеющей стали и отремонтировали террасу, разрушенную во время сильного шторма 1987 года,

– говорит британец.

Когда Хиггинс купил замок, он был на грани упадка и привлекал 7 тысяч посетителей в год. В прошлом году, по его оценкам, на памятку пришли посмотреть 28 тысяч человек.