"Там, де я виріс, у Брокхемі, усі знали про замок Бетчворт. Кожна дитина, в тому числі і я, хоч раз туди заходила. У моїх батьків навіть була місцева карта на стіні нашої вітальні, тому я не міг не помітити руїни цього ранньосередньовічного замку в парку", – розповідає свою історію Мартін Хіггінс.

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Чоловік обожнює історію й не міг залишити замок занепадати

Мати британця була затятим краєзнавцем, а батько працював ландшафтним архітектором у державній службі. Згодом він сам вивчав архітектуру в університеті, а потім здобув ступінь магістра в галузі історичних дерев'яних будинків.

Замок Бетчворт, ймовірно, є фортецею залізного віку. Колись тут зупинявся король Едуард I, але аристократична родина Хоуп перетворила його на "романтичні руїни".

Його історія вражає. У 1955 році замок придбала райрада та намагалася його знести. Однак уряд заборонив знесення. Кілька разів британець намагався купити замок, але результату не було. У 2008 році йому нарешті вдалося.

Я домігся зустрічі з радою і, коли стало зрозуміло, що вони не можуть зберегти пам'ятку, я сказав: "Я куплю це у вас за 1 фунт і зроблю сам". Вони миттєво погодилися,

– розповідає Мартін Хіггінс.

Від замку тоді були просто руїни / Фото Getty Images

У 2012 році чоловік отримав гранти на збереження, у тому числі 186 тисяч фунтів стерлінгів від Англійської спадщини, а міська рада виділила кошти на спорудження. Свій вклад Хіггінсу теж довелося зробити – 29 тисяч фунтів стерлінгів він дав зз власної кишені.

Ми перебудували верхні 18 дюймів стін у два з половиною поверху, вставили віконну раму з нержавіючої сталі та відремонтували терасу, зруйновану під час сильного шторму 1987 року,

– каже британець.

Коли Хіггінс купив замок, він був на межі занепаду і привертав 7 тисяч відвідувачів на рік. Торік, за його оцінками, на пам'ятку прийшли подивитися 28 тисяч людей.