Самый дорогой дом в штате: посмотрите, какое жилье имеет такой статус в Неваде

Когда говорится о самом дорогом доме во всем штате, многим приходит в голову роскошный дворец знаменитостей. Но это не всегда так – доказательством является волшебное имение у озера в Неваде.

Самый дорогой дом в Неваде расположен далеко не в Вегасе, а на другом конце штата, на берегу озера Тахо в городке Инклайн-Вилледж. Он стал настоящей сенсацией, когда появился на рынке по цене 76 миллионов долларов. Эта заоблачная цена вывела его на первую позицию в списке самых дорогих домов в Неваде.

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Роскошная, но очень уютная собственность

Известный как The Old Forge, он все же связан с Лас-Вегасом. Первоначально дом приобрел в 1993 году магнат и владелец казино за более 8 миллионов долларов. Тогда он создал огромное имение, а затем продал его через пять лет за 17 миллионов долларов.

Нынешние владельцы купили недвижимость площадью более двух гектаров акров за 31,1 миллиона долларов в 2017 году, а затем также потратили миллионы на реконструкцию дома.

Роскоши в этом имении с 7 спальнями и 11 ванными комнатами достаточно. В каждой комнате виден беспрепятственный вид на девственное горное озеро благодаря панорамным окнам. Основная резиденция площадью 1170 квадратных метров построена из местного дерева и камня. Она вмещает четыре спальни с отдельными ванными комнатами.

Самый дорогой дом в Неваде / Фото Realtor

Также в главном доме есть оздоровительная комната-тренажерный зал, кухня для гурманов, просторная игровая комната с баром, большая винная комната и несколько открытых балконов. Другие спальни находятся в гостевом коттедже площадью 140 квадратных метров.

Имение окружено высокими соснами на песчаном пляже – это идеальное место для отдыха летом и праздничных встреч на зимние праздники. В этом грандиозном доме достаточно места, чтобы разместить большую семью.