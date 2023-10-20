Найдорожчий будинок у Неваді розташований далеко не у Вегасі, а на іншому кінці штату, на березі озера Тахо в містечку Інклайн-Вілледж. Він став справжньою сенсацією, коли зʼявився на ринку за ціною 76 мільйонів доларів. Ця захмарна ціна вивела його на першу позицію в списку найдорожчих будинків в Неваді.

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Розкішна, але дуже затишна власність

Відомий як The Old Forge, він все ж має зв'язок з Лас-Вегасом. Спочатку будинок придбав у 1993 році магнат і власник казино за понад 8 мільйонів доларів. Тоді він створив величезний маєток, а потім продав його через п'ять років за 17 мільйонів доларів.

Нинішні власники купили нерухомість площею понад два гектари акрів за 31,1 мільйона доларів у 2017 році, а потім також витратили мільйони на реконструкцію будинку.

Розкоші в цьому маєтку з 7 спальнями та 11 ванними кімнатами достатньо. У кожній кімнаті видно безперешкодний краєвид на незаймане гірське озеро завдяки панорамним вікнам. Основна резиденція площею 1 170 квадратних метрів побудована з місцевого дерева та каменю. Вона вміщує чотири спальні з окремими ванними кімнатами.

Найдорожчий будинок у Неваді / Фото Realtor

Також у головному будинку є оздоровча кімната-тренажерний зал, кухня для гурманів, простора ігрова кімната з баром, велика винна кімната й кілька відкритих балконів. Інші спальні розташовані в гостьовому котеджі площею 140 квадратних метрів.

Маєток оточений високими соснами на піщаному пляжі – це ідеальне місце для відпочинку влітку та святкових зустрічей на зимові свята. У цьому грандіозному будинку є достатньо місця, щоб розмістити велику родину.