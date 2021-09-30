Заполните пространство: дизайнеры интерьеров назвали 7 антитрендов в оформлении дома

То, что вдохновляло нас еще 2 года назад медленно переходит в категорию антитрендов. Дизайнеры интерьеров связывают это с локдауном, который заставил нас всех остаться в своем доме и переосмыслить собственные нужды.

Так, например, скандинавский стиль, который еще недавно считался главным модным веяниям, уже сегодня отошел на второй план. Дизайнеры отмечают, что минималистичная эстетика не выдержала проверки суровой реальностью, поэтому на освобожденном ранее месте можно смело установить более практические вещи – гардеробную, рабочий стол или обогреватель.

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Минимализм

7 антитрендов в оформлении дома / Фото Pexels

Больше не нужно полностью придерживаться канонов одного стиля, особенно если он базируется на принципах отказа от всего лишнего. Популярные дизайнеры утверждают, что дополнение, видоизменения и подстройка под ваши потребности продемонстрирует значительно лучший результат, чем бездумное следование идее, что в вашем доме должно быть минимум вещей.

Кроме того, скандинавский стиль и минимализм были настолько модные, что теперь они просто везде. И в этом очень легко потерять свою уникальность.

Межкомнатные перегородки

7 антитрендов в оформлении дома / Фото Pinterest

Зонирование пространства с помощью перегородок из гипсокартона с перфорированными нишами и цветными декорациями – устаревший прием. Если вы хотите стильно разделить пространство – используйте стеклянную перегородку.

Деревянные рейки

7 антитрендов в оформлении дома / Фото Pinterest

Дизайнеры использовали это решение, кажется, везде. В интерьерах ресторанов, гостиных, спален и офисов. Неудивительно, что к концу лета этот тренд начал надоедать, а осенью и вовсе перекочевал в категорию антитрендов.

Коврики с длинным ворсом

Непрактичность этого варианта сыграла против него. Длинный ворс быстро изнашивается. Особенно сильно это проявляется на тех участках, где располагаются ножки от мебели и в зонах активного использования.

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Кислотные цвета

7 антитрендов в оформлении дома / Фото Pinterest

Яркий салатовый – еще один моветон в интерьере. Если вы хотите добавить ярких акцентов, лучше остановиться на розовом или малиновом, которые будут в тренде в течение нескольких следующих сезонов.

Подушки на диванах

Правило чем больше подушек, тем больше уюта – не работает. Он достигается благодаря хорошо продуманной композиции, а разноцветные элементы на диване могут только навредить.

Массивная мебель

7 антитрендов в оформлении дома / Фото Pinterest

Из моды выходят громоздкие кухни, большие комоды, тумбы под телевизор и массивные столы. Сюда же дизайнеры относят также шкафы-купе с раздвижными дверцами и зеркалами.