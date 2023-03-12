Сантехники назвали самых распространенных "виновников" засор среди продуктов. Запомните их, чтобы не допускать неприятных ошибок.

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Какие продукты засоряют раковину

Кожа фруктов

Номер один в списке запрещенных – шкурки фруктов. Не выбрасывайте их в кухонную канализацию.

Крахмал и другие волокнистые продукты

Крахмалистые и волокнистые продукты, в частности картофель, сельдерей, кукуруза, шелуха кукурузы, луковая шелуха, спаржа и артишоки, липнут к стокам.

"Подумайте о том, что произойдет, если вы переварите макароны, рис, картофель или фасоль. Они превращаются в пастообразное вещество, способное закупорить кухонный ливень", – говорит эксперт Гленн Галлас.

Жир и масло

Ни в коем случае нельзя сливать жир в кухонную раковину, потому что он покроет трубы и образует ил. Это сузит размер трубы. Вместо этого вылейте жир в пустой сосуд и оставьте застыть. Затем выбросьте в помойку.

В унитаз сливать жир и масло тоже нельзя.



"Трубы очень похожи на артерии. Когда жиры проникают в трубы и охлаждаются, они замерзают и застывают, накапливаясь, как холестерин. Через некоторое время закупорка может стать слишком большой, что повлечет за собой "сердечный приступ" в ваших трубах", – говорит Галлас.