Сантехніки назвали найпоширеніших "винуватців" засмічення серед продуктів. Запам'ятайте їх, щоб не допускати неприємних помилок.

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Які продукти засмічують раковину

Шкірка фруктів

Номер один у списку заборонених – шкірки фруктів. Не викидайте їх у кухонну каналізацію.

Крохмаль та інші волокнисті продукти

Крохмалисті та волокнисті продукти, зокрема картопля, селера, кукурудза, лушпиння кукурудзи, лушпиння цибулі, спаржа та артишоки, липнуть до стоків.

"Подумайте про те, що станеться, якщо ви переварите макарони, рис, картоплю чи квасолю. Вони перетворюються на пастоподібну речовину, здатну закупорити кухонний злив", – говорить експертка Гленн Галлас.

Масло, олія та жири

Ні в якому разі не можна зливати жир в кухонну раковину, тому що він покриє труби та утворить мул. Це звузить розмір труби. Замість того вилийте жир у порожню посудину й залиште застигнути. Потім викиньте у смітник.

В унітаз зливати жир та масло теж не можна.



"Труби дуже схожі на артерії. Коли жири проникають у труби й охолоджуються, вони замерзають і застигають, накопичуючись, як холестерин. Через деякий час закупорка може стати надто великою, що спричинить "серцевий напад" у ваших трубах", – каже Галлас.