Какие продукты больше всего засоряют раковину: рассказывают сантехники
Источник:realtor
Некоторые проблемы с канализацией действительно не избежать. Однако большинство из них являются результатом ошибки пользователя. Другими словами: люди просто бросают в раковину остатки продуктов, от которых можно избавиться по-другому.
Сантехники назвали самых распространенных "виновников" засор среди продуктов. Запомните их, чтобы не допускать неприятных ошибок.
Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ
Какие продукты засоряют раковину
Кожа фруктов
Номер один в списке запрещенных – шкурки фруктов. Не выбрасывайте их в кухонную канализацию.
Крахмал и другие волокнистые продукты
Крахмалистые и волокнистые продукты, в частности картофель, сельдерей, кукуруза, шелуха кукурузы, луковая шелуха, спаржа и артишоки, липнут к стокам.
"Подумайте о том, что произойдет, если вы переварите макароны, рис, картофель или фасоль. Они превращаются в пастообразное вещество, способное закупорить кухонный ливень", – говорит эксперт Гленн Галлас.
Жир и масло
Ни в коем случае нельзя сливать жир в кухонную раковину, потому что он покроет трубы и образует ил. Это сузит размер трубы. Вместо этого вылейте жир в пустой сосуд и оставьте застыть. Затем выбросьте в помойку.
В унитаз сливать жир и масло тоже нельзя.
"Трубы очень похожи на артерии. Когда жиры проникают в трубы и охлаждаются, они замерзают и застывают, накапливаясь, как холестерин. Через некоторое время закупорка может стать слишком большой, что повлечет за собой "сердечный приступ" в ваших трубах", – говорит Галлас.