Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она считает, что теперь рынок первичной недвижимости станет более прозрачным, а люди, вкладывающие средства в строительство своего жилья – более защищенными.

Важно Новостройки или вторичное жилье: куда безопаснее вложить средства во время войны

Что предусматривает законопроект №5091

Закон обязывает регистрировать любую будущую квартиру в многоквартирном доме как отдельный объект имущественных прав в реестре Минюста, отметила нардеп. Кроме того:

застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта;

застройщик должен раскрыть информацию о количестве уже проданных в доме квартир;

инвестор вправе расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком;

застройщик обязан подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию;

застройщик не сможет продавать квартиры без необходимых разрешительных документов и условий для строительства жилья.

Критика закона

Несмотря на очевидные плюсы, подписанного президентом закона о защите прав инвестора, эксперты отмечают, что в нем не все так однозначно. Исполнительный директор ОО "Институт законодательных идей" Мартына Богуславец рассказала, что документ содержит ряд нюансов, на которые нужно обратить внимание.

В первую очередь, по ее словам, закон может лишь снизить уровень недобросовестных действий со стороны застройщиков и практику долгостроев и недостроев. Однако он никак не будет гарантировать защиту прав на такие объекты, ведь для этого нужен прописанный на законодательном уровне механизм страхования ответственности застройщика относительно будущего объекта строительства в пользу покупателя.

Кроме того, Богуславец отмечает, что закон:

предоставляет застройщику право изменять площадь до 10% без согласия собственника , что может привести к значительному удорожанию жилья после завершения его строительства. В случае несогласия собственник может только расторгнуть договор и получить только фактически уплаченные денежные средства;

, что может привести к значительному удорожанию жилья после завершения его строительства. В случае несогласия собственник может только расторгнуть договор и получить только фактически уплаченные денежные средства; переводит государственную регистрацию права на имущество и "гарантийную" долю на плечи украинцев . Это может привести к росту цен на жилье;

. Это может привести к росту цен на жилье; может помешать расторжению договора из-за задержки сдачи объекта более чем в 6 месяцев в случае, если будет происходить обжалование решений, действий или бездействия государственных органов в судебном порядке.

Кроме того, застройщик сможет нарушать требования по раскрытию информации о бенефициарах, данных по объекту строительства и количеству проданных квартир из-за низкого размера штрафов, который не станет предохранителем таких нарушений.