Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона вважає, що тепер ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти у будівництво свого житла, більш захищеними.

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Що передбачає законопроєкт №5091

Закон зобов'язує реєструвати кожну майбутню квартиру у багатоквартирному будинку як окремий об'єкт майнових прав у реєстрі Мін'юсту, зазначила нардеп. Крім того:

забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;

забудовник має розкрити інформацію про кількість вже проданих у будинку квартир;

інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником;

забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію;

забудовник не зможе продавати квартири без необхідних дозвільних документів та умов для добудови житла.

Критика закону

Попри очевидні плюси підписаного президентом закону про захист прав інвестора, експерти зазначають, що в ньому не усе так однозначно. Виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей" Мартина Богуславець розповіла, що документ містить низку нюансів, на які потрібно звернути увагу.

Насамперед, за її словами, закон може лише зменшити рівень недобросовісних дій з боку забудовників та практику довгобудів і недобудов. Однак він ніяк не гарантуватиме захист речових прав на такі об'єкти, адже для цього потрібен прописаний на законодавчому рівні механізм страхування відповідальності забудовника щодо майбутнього об'єкта будівництва на користь покупця.

Крім того, Богуславець наголошує, що закон:

надає забудовнику право змінювати площу до 10% без згоди власника , що може призвести до значного здорожчання житла після завершення його будівництва. У разі незгоди власник може лише розірвати договір та отримати тільки фактично сплачені кошти;

, що може призвести до значного здорожчання житла після завершення його будівництва. У разі незгоди власник може лише розірвати договір та отримати тільки фактично сплачені кошти; перекладає державну реєстрацію права на майно та "гарантійну" частку на плечі українців . Це може призвести до зростання цін на житло;

. Це може призвести до зростання цін на житло; може перешкодити розірванню договору через затримку здачі об'єкта в понад 6 місяців у випадку, якщо буде відбуватися оскарження рішень, дій або бездіяльності державних органів у судовому порядку.

Крім того, забудовник зможе порушувати вимоги щодо розкриття інформації про бенефіціарів, даних щодо об'єкта будівництва та кількості проданих квартир через низький розмір штрафів, який не стане запобіжником таких порушень.