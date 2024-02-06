Зеленая палитра очень разнообразна: от свежего мятно-зеленого оттенка до насыщенно-оливкового и землистого мха. И, пожалуй, лучшим вариантом будет темно-зеленый оттенок, который также называют драгоценным. Такой предмет мебели придаст роскоши и элегантности в гостиной, как на фото ниже.
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Свежий белый
Современная гостиная с зеленым бархатным диваном / Фото Kerri Torrey
Для создания вневременной атмосферы дизайнеры всегда советуют выбирать белый. Стены свежего белого оттенка – это классика, что всегда является беспроигрышным вариантом. Кроме того, это лучший фон для зеленого бархатного дивана.
Нежно-розовый
Розовая гостиная с зеленым диваном и креслом / Фото Farrow & Ball
Эта прекрасная гостиная является прекрасным доказательством того, что зеленый диван прекрасно смотрится на фоне пастельных оттенков. Ведь в дизайне использовали не только нежно-розовый оттенок, но и голубой.
Темно-зеленый
Зеленая гостиная с тартановым диваном / Фото Paul Massey
Если вы сторонники смелых дизайнов, то можете использовать темно-зеленый оттенок на максимум. Чтобы добавить интересного акцента, обратите внимание на тартановые узоры. В этой зеленой гостиной поставили диван с тартановым орнаментом и установили жалюзи с таким же рисунком.