Зелена палітра дуже різноманітна: від свіжого м'ятно-зеленого відтінку до насичено-оливкового і землистого моху. Та, мабуть, найкращим варіантом буде темно-зелений відтінок, який також називають коштовним. Такий предмет меблів додасть розкоші та елегантності у вітальні, як на фото нижче.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Свіжий білий

Сучасна вітальня з зеленим оксамитовим диваном / Фото Kerri Torrey

Для створення позачасової атмосфери дизайнери завжди радять обирати білий. Стіни свіжого білого відтінку – це класика, що завжди є безпрограшним варіантом. Окрім того, це найкращий фон для зеленого оксамитового дивана.

Ніжно-рожевий

Рожева вітальня із зеленим диваном і кріслом / Фото Farrow & Ball

Ця прекрасна вітальня є чудовим доказом того, що зелений диван має чудовий вигляд на тлі пастельних відтінків. Адже в дизайні використали не тільки ніжно-рожевий відтінок, а й блакитний.

Темно-зелений

Зелена вітальня з тартановим диваном / Фото Paul Massey

Якщо ви прихильники сміливих дизайнів, то можете використати темно-зелений відтінок на максимум. Щоб додати цікавого акценту, зверніть увагу на тартанові візерунки. У цій зеленій вітальні поставили диван з тартановим орнаментом і встановили жалюзі з таким же малюнком.