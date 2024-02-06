Три цвета для стен в гостиной, если вы выбрали зеленый диван: это идеальные сочетания

Если вы думаете над цветом дивана в гостиную, то не ошибетесь, выбрав зеленый. Это изысканный цвет, который всегда в тренде. В какой оттенок тогда покрасить стены? Дизайнеры назвали три варианта теплых тонов, которые будут служить идеальным фоном.

Зеленая палитра очень разнообразна: от свежего мятно-зеленого оттенка до насыщенно-оливкового и землистого мха. И, пожалуй, лучшим вариантом будет темно-зеленый оттенок, который также называют драгоценным. Такой предмет мебели придаст роскоши и элегантности в гостиной, как на фото ниже.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЕЛ – среди лидеров

Свежий белый

Современная гостиная с зеленым бархатным диваном / Фото Kerri Torrey

Для создания вневременной атмосферы дизайнеры всегда советуют выбирать белый. Стены свежего белого оттенка – это классика, что всегда является беспроигрышным вариантом. Кроме того, это лучший фон для зеленого бархатного дивана.

Нежно-розовый

Розовая гостиная с зеленым диваном и креслом / Фото Farrow & Ball

Эта прекрасная гостиная является прекрасным доказательством того, что зеленый диван прекрасно смотрится на фоне пастельных оттенков. Ведь в дизайне использовали не только нежно-розовый оттенок, но и голубой.

Темно-зеленый

Зеленая гостиная с тартановым диваном / Фото Paul Massey

Если вы сторонники смелых дизайнов, то можете использовать темно-зеленый оттенок на максимум. Чтобы добавить интересного акцента, обратите внимание на тартановые узоры. В этой зеленой гостиной поставили диван с тартановым орнаментом и установили жалюзи с таким же рисунком.