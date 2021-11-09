Иностранцы, стремящиеся выгодно уложиться в зарубежную недвижимость, массово съезжаются в небольшие городки Италии. Проводящие распродажи регионы привлекают новых жителей, что должно стать первым этапом к их возрождению.

Интересно Как застраховать себя от мошенников: инструкция для проверки недвижимости в Госреестре

Выглядит идеально. Однако если вас подкупила низкая стоимость – вы можете разочароваться.

История женщины, купившей недвижимость за 1 евро

Женщина, которая приобрела дом за 1 евро, потратила около 20 тысяч евро на ремонт / Фото The Sun

Консультант по солнечной энергии и предприниматель Рубиа Дэниелс купила и отремонтировала объект за 1 евро в Сицилии. По ее подсчетам, ремонт обошелся в несколько десятков тысяч фунтов.

В муниципалитете Муссомеле, где Дэниелс купила свой дом, приблизительная оценка затрат на ремонт одного объекта составляет 20 тысяч евро (более 600 тысяч гривен).

Женщина предупреждает других желающих приобрести жилье на юге, что их ожидает длительная и изнурительная работа по восстановлению исторической недвижимости. К сожалению, не все инвесторы понимают этот аспект.

Аукцион и увеличение стоимости

1 евро – не всегда финальная стоимость / Фото The Sun

Расходы на ремонт – не единственная сумма, которую придется "докинуть". Обычно дома продаются не напрямую, а через аукцион, где каждый может увеличить ставку. В среднем дома, которые кажутся почти бесплатными, уходят с молотка за 5 тысяч евро, в то время как ставка в туристических регионах может достигать и 20 тысяч евро.

Также покупатели, не успевшие завершить ремонт в установленные правилами сроки, часто получают штрафы. По условиям некоторых муниципалитетов, желающие поселиться в Италии должны внести залог в размере 5 тысяч евро. Если, подписав договор, владелец не соблюдает установленные нормы и дедлайны, эти деньги не возвращаются, а недвижимость переходит другим претендентам.

Покупателям также следует проверить и другие обязательства перед городом. Некоторые продают дома при условии, что вы будете жить здесь постоянно, а также откроете в этом регионе свой бизнес.