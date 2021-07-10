В жилье была черная плесень. Женщина прожила там 2 года, но последствия остались надолго.

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Что произошло

В 2015 году Каролина Боуман, которой на тот момент было 33 года, сняла квартиру в Виндзоре. В объекте недвижимости был сделан ремонт – окрашены стены и постелены новые ковры. Спустя 2 недели женщина заболела. У нее возник синусит и респираторная инфекция. Медики диагностировали синдром системного воспалительного ответа.

Боуман утверждает, что проблемы со здоровьем начались после заселения в съемную квартиру. У нее появилась астма, пропал аппетит, а вес снизился на 15 килограммов.

Так Каролина Боуман выглядела в 2015 году до заселения в квартиру / Фото Daily Mail

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Во время одного из визитов к врачу у Боуман в ухе нашли черную плесень. По словам женщины, точно такая же покрыла потолок в ванной комнате. Через несколько месяцев плесень поразила стены квартиры.

Женщина потеряла 15 килограммов и очень изменилась внешне / Фото Daily Mail

В злосчастной недвижимости Каролина Боуман прожила 2 года. В 2017 году она переехала жить к матери. Но проблемы не закончились – женщина по сей день страдает от риносинусита, бронхита, эндометриоза, аденомиоза и повышенной тревожности. Она планирует взыскать компенсацию с фирмы, через которую арендовала квартиру.