У житло була чорна цвіль. Жінка прожила там 2 роки, але наслідки залишилися надовго.

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Що трапилося

У 2015 році Кароліна Боуман, якій на той момент було 33 роки, винайняла квартиру у Віндзорі. В об'єкті нерухомості було зроблено ремонт – пофарбовані стіни та постелено нові килими. Через 2 тижні жінка захворіла. У неї виник синусит і респіраторна інфекція. Медики діагностували синдром системної запальної відповіді.

Боуман стверджує, що проблеми зі здоров'ям почалися після заселення у знімну квартиру. У неї з'явилася астма, пропав апетит, а вага знизилася на 15 кілограмів.

Так Кароліна Боуман виглядала у 2015 році до заселення у квартиру / Фото Daily Mail

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Під час одного з візитів до лікаря у Боуман у вусі знайшли чорну цвіль. За словами жінки, така сама покрила стелю у ванній кімнаті. Через кілька місяців цвіль вразила стіни квартири.

Жінка втратила 15 кілограмів і дуже змінилася зовні / Фото Daily Mail

У злощасній нерухомості Кароліна Боуман прожила 2 роки. У 2017 році вона переїхала жити до матері. Але проблеми не скінчилися – жінка донині страждає від риносинуситу, бронхіту, ендометріозу, аденоміозу та підвищеної тривожності. Вона планує стягнути компенсацію з фірми, через яку орендувала квартиру.