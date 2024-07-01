Обо всех этапах капитального ремонта женщина рассказала в видео. Оно быстро собрало 186 тысяч просмотров и множество мнений комментаторов.

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Британка показала квартиру до и после ремонта

На видео женщина, которая недавно стала мамой, показала подписчикам квартиру до и после кардинальной трансформации. В описании она отметила, что превратила "притон" с гнилым полом и ободранными обоями на настоящее жилье.

Большинство товаров для ремонта и обустройства Ханна приобрела по выгодным ценам в интернете. Также она следила за акционными предложениями в строительных гипермаркетах и магазинах, чтобы все было максимально экономно.

Как женщина изменила квартиру до неузнаваемости: смотрите видео

Комментаторы разделились на два типа: одни хвалят женщину за смелость и замечательный дизайнерский вкус, а другие критикуют и обвиняют в обмане. Мол, с минимальным бюджетом такой капитальный ремонт не возможен.

Но положительные комментарии все же преобладают: "Абсолютно потрясающе, молодец"; "Замечательная работа. Это прекрасно"; "Вам есть чем гордиться".

Пользователи отметили, что самостоятельный ремонт Ханны – еще одно доказательство того, что в любой работе главным является желание.