Про всі етапи капітального ремонту жінка розповіла у відео. Воно швидко зібрало 186 тисяч переглядів та безліч думок коментаторів.

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Британка показала квартиру до та після ремонту

На відео жінка, яка нещодавно стала мамою, показала підписникам квартиру до та після кардинальної трансформації. В описі вона зазначила, що перетворила "притон" зі гнилою підлогою та обдертими шпалерами на справжнє житло.

Більшість товарів для ремонту та облаштування Ханна придбала за вигідними цінами в інтернеті. Також вона стежила за акційними пропозиціями в будівельних гіпермаркетах та магазинах, щоб все було максимально економно.

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Коментатори розділилися на два типи: одні хвалять жінку за сміливість та чудовий дизайнерський смак, а інші критикують і звинувачують в обмані. Мовляв, з мінімальним бюджетом такий капітальний ремонт не можливий.

Та позитивні коментарі все ж переважають: "Абсолютно приголомшливо, молодець"; "Чудова робота. Це прекрасно"; "Вам є чим пишатися".

Користувачі зазначили, що самостійний ремонт Ханни – ще один доказ того, що в будь-якій роботі головним є бажання.