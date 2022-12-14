Однако сегодня, 14 декабря, стало известно, что Израиль намерен выселить беженцев, проживающих в спонсируемом государством жилье.

Читайте также Концепция застройки "город в городе": что это и в чем ее преимущества

Украинских беженцев в Израиле выселят из социального жилья

По данным местных СМИ, на прошлой неделе государство известило украинцев о том, что они должны самостоятельно найти новое жилье, поскольку финансирование предоставленного в этом году жилья прекращается. Среди тех, кто может остаться на улице – люди с инвалидностью.

Эти лица не признаются беженцами в Израиле, поэтому не могут легально трудоустроиться или открыть банковские счета. В Минсоцполитики заявили, что причиной выселения является истечение договора об аренде.

Договор с одним из операторов, принимающий беженцев из-за войны, закончился, и арендаторы, которые не могут финансировать проживание по медицинским или физическим проблемам, были предложены альтернативы в отеле. Период пребывания при поддержке государства для беженцев войны сначала ограничивали тремя месяцами, а затем снова и снова продолжали,

– заявляют в Минсоцполитики.

Напомним, что Израиль до сих пор не дает украинцам статуса беженцев. Это мотивируют тем, что въезжающие в Израиль не из Украины.

Временно перемещенные граждане Украины, не претендующие на гражданство Израиля, могут получить незначительную гуманитарную помощь: продуктовый набор и бытовые товары. Для этого следует обратиться в Центр оказания помощи при Министерстве социального обеспечения.

Ранее мы рассказывали, что согласно закону о гражданской обороне 1951 все дома, жилые помещения и промышленные здания в Израиле должны иметь дополнительные системы защиты.