Однак сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що Ізраїль має намір виселити біженців, які проживають у спонсорованому державою житлі.

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Українських біженців в Ізраїлі виселять із соціального житла

За даними місцевих ЗМІ, минулого тижня держава сповістила українців про те, що вони мусять самостійно знайти нове житло, оскільки фінансування наданого цього року житла, припиняється. Серед тих, хто може залишитися на вулиці – люди з інвалідністю.

Ці особи не визнаються біженцями в Ізраїлі, тож не мають змоги легально працевлаштуватися чи відкрити банківські рахунки. У Мінсоцполітики заявили, що причиною виселення є закінчення договору про оренду.

Договір з одним з операторів, який приймає біженців через війну, закінчився, і орендарі, які не можуть фінансувати проживання через медичні чи фізичні проблеми, були запропоновані альтернативи в готелі. Період перебування за підтримки держави для біженців війни спочатку обмежували трьома місяцями, а потім знову і знову продовжували,

– заявляють у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що Ізраїль досі не надає українцям статус біженців. Це мотивують тим, що особи, які в’їжджають в Ізраїль не з України.

Тимчасово переміщені громадяни України, які не претендують на громадянство Ізраїлю, наразі можуть отримати незначну гуманітарну допомогу: продуктовий набір та побутові товари. Для цього варто звернутися до Центру надання допомоги при Міністерстві соціального забезпечення.

Раніше ми розповідали, що відповідно до закону про цивільну оборону 1951 року всі будинки, житлові приміщення та промислові будівлі в Ізраїлі повинні мати додаткові системи захисту.