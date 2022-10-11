Об этом в новом интервью рассказал глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он объяснил приоритетность и отметил, куда планируют поселить внутренне перемещенные лица.

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Марцинкив рассказал, куда будут поселять ВПЛ

Каждый девятый в Ивано-Франковске является внутренне перемещенным лицом. Понятно, что большинство людей рассчитывает, что они вернутся домой, однако пока дать точный прогноз сложно.

Думаю, что при любых обстоятельствах по меньшей мере 10 тысяч человек останутся в Ивано-Франковской территориальной общине после победы Украины,

– говорит городской руководитель.

Он отметил, что сначала многие переселенцы жили в школах города, однако с началом учебного года власти решили решать вопросы комплексно.

Поселить всех – это еще та сложная задача. Сегодня делают ремонты в одном из общежитий, где будут жить внутренне перемещенные лица,

– подчеркнул Марцинкив.

По его словам, пока еще в одной школе живут переселенцы, но это лишь временно – пока не наведут порядок в упомянутом общежитии. Это, добавил Марцинкив, должно произойти до конца года.

Также есть предварительные согласия на социальное жилье, которое соответственно является более стабильным. Как анонсировало Правительство, уже приступили к формированию фонда жилых объектов – как имеющихся, так и тех, что только нужно построить,

– уточнил глава города.

Город сформирует очереди

Отметим, что получать жилье люди будут поочередно – первыми в нем станут наиболее незащищенные категории населения. В постановлении прописано, что фонд будут формироваться несколькими способами:

выкуп уже построенной жилой недвижимости (им будут заниматься местные власти или уполномоченные органы);

строительство нового жилья;

реконструкция домов и общежитий, которые сейчас непригодны к проживанию;

переоборудование нежилых помещений в жилые.

Внести нежилые помещения в фонд можно только после того, как их официально признают жилыми. Все жилье из фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения любого, кроме переселенцев.