Как рассказал соучредитель центра помощи Бертиль Сьостром, сейчас команда завершает ремонт зоны для сна и столовой. Кроме того, здание уже подготовлено к зимнему сезону.

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На объекте работают более 20 шведских специалистов

К восстановлению и ремонту здания привлекли более 20 шведских специалистов. Все нужные материалы привезли с собой.

Чтобы утеплить фасады построек, привезли изоляцию. В Швеции мы много работ делаем из дерева, украинцы больше строят из традиционных материалов, из кирпича.

– поделился наблюдениями Бертиль Сьостром.

Также к строительству присоединились волонтеры из Харьковской области. Один из них рассказывает, что за день перекрыли 250 квадратных метров кровли.

Мы с друзьями приехали помочь тем, кто нуждается в этом. Только из нашего поселка приехало 4 человека и из Харькова очень много. Мы понимаем, что добро – это главное, что есть в нашей жизни,

– рассказал волонтер Николай Мовчан.