Как рассказал соучредитель центра помощи Бертиль Сьостром, сейчас команда завершает ремонт зоны для сна и столовой. Кроме того, здание уже подготовлено к зимнему сезону.
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На объекте работают более 20 шведских специалистов
К восстановлению и ремонту здания привлекли более 20 шведских специалистов. Все нужные материалы привезли с собой.
Чтобы утеплить фасады построек, привезли изоляцию. В Швеции мы много работ делаем из дерева, украинцы больше строят из традиционных материалов, из кирпича.
– поделился наблюдениями Бертиль Сьостром.
Также к строительству присоединились волонтеры из Харьковской области. Один из них рассказывает, что за день перекрыли 250 квадратных метров кровли.
Мы с друзьями приехали помочь тем, кто нуждается в этом. Только из нашего поселка приехало 4 человека и из Харькова очень много. Мы понимаем, что добро – это главное, что есть в нашей жизни,
– рассказал волонтер Николай Мовчан.
По состоянию на середину сентября на территории детского лагеря проживают около 100 вынужденно переселенных лиц. Некоторые живут здесь с начала полномасштабной войны.
Полное финансирование реконструкции помещений оздоровительного лагеря обеспечили благотворители из Швеции.
Мы – летний лагерь, мы не приспособлены, чтобы зимовать и главная цель наших друзей из Швеции – сделать утепление. В настоящее время производится ремонт текущих домиков. Все переселенцы живут в общих комнатах, но наше желание предложить каждому достойные условия,
– отметил руководитель благотворительного фонда на Волыни Сергей Порохновец.
Для строительства новых домиков для переселенцев строители заливают фундамент. Как отметили в администрации общины, жилье будет рассчитано на 150 человек.