Самая дорогая квартира во Львове: за сколько продают "эксклюзивное жилье для требовательных"

В центральном районе Львова продают "эксклюзивную квартиру для требовательного клиента". Стоимость трехкомнатной квартиры просто заоблачная.

Квартира расположена в историческом четырехэтажном доме 1910 года постройки. Стоимость жилья составляет 960 тысяч долларов. Сейчас это самая дорогая квартира на львовском рынке согласно данным объявлений OLX, сообщает 24 Канал.

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Современная квартира в австрийском доме

Дом, в котором расположена квартира, имеет особое значение для архитектурного наследия Львова. Известно, что его возвели по проекту Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного и его жены Станиславы. Это каменица с богатым неоготическим декором.

Что касается самой квартиры, то ремонт в квартире современный, выполнен по авторскому дизайн-проекту. Жилье оборудовано сплит-системой кондиционирования, подогревом пола, а также системой "умный дом".

Интерьер в минималистском стиле / Фото OLX

В квартире есть три комнаты, кухня, ванная комната и большой просторный зал. На фото видно, что комнаты меблированы не полностью. Общая площадь квартиры – 166 квадратных метров.

Среди дополнительных преимуществ автор объявления указывает видеонаблюдение, круглосуточную охрану и дизайн-проект квартиры в подарок.

Самый дорогой таунхаус в Киеве

В столице сдают в аренду трехэтажный таунхаус за 762 тысячи гривен в месяц. Его площадь составляет 485 квадратных метров. Также в аренду входит терраса площадью 200 квадратных метров.

В доме есть пять спален, гостиная, кухня-столовая, ванная комната, спортзал, лаунж-зона с баром и многое другое. Загляните внутрь, чтобы увидеть интерьер.