Цены на аренду недвижимости в Киеве существенно выросли существенно выросли. В частности, в 2023 году за однокомнатную квартиру можно было платить от 8 тысяч гривен. Между тем по состоянию на 2024 год стоимость аренды стартует уже от 12 тысяч. Кроме того, прогнозируют, что тенденция подорожания продолжится.

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Что известно о самой дорогой квартире в Киеве

Пентхаус расположен на улице Ковпака. Его площадь составляет 485 квадратных метров. Кроме того, в аренду входит терраса площадью 200 квадратных метров.

Апартаменты полностью укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой мировых производителей Италии, Германии. Установлена система "Умный дом", сигнализация с видеонаблюдением, кондиционирование, фильтрация воды,

– говорится в объявлении.



В доме – несколько спален / OLX



Пентхаус – с современным ремонтом / OLX

На первом этаже квартиры – гостиная, спальня/кабинет, кухня-столовая, 2 балкона, 2 гардеробные, гостевой санузел, ванная комната;

на втором – четыре спальни и гардеробные, спортзал, зал для фуршетов, каминный зал с мраморным камином, сауна;

на третьем – лаунж-зона с баром.

Отмечают, что помещение – очень комфортное и закрывает все потребности.