Квартира розташована в історичному чотириповерховому будинку 1910 року. Вартість житла становить 960 тисяч доларів. Наразі це найдорожча квартира на львівському ринку згідно з даними оголошень OLX, повідомляє 24 Канал.

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Сучасна квартира в австрійському будинку

Будинок, у якому розташована квартира, має особливе значення для архітектурної спадщини Львова. Відомо, що його звели за проєктом Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного та його дружини Станіслави. Це кам'яниця з багатим неоготичним декором.

Що стосується самої квартири, то ремонт у помешканні сучасний, виконаний за авторським дизайн-проєктом. Житло обладнане спліт-системою кондиціонування, підігрівом підлоги, а також системою "розумний дім".

Інтер'єр у мінімалістському стилі / Фото OLX

У квартирі є три кімнати, кухня, ванна кімната та великий просторий зал. На фото видно, що кімнати мебльовані неповністю. Загальна площа квартири – 166 метрів квадратних.

Серед додаткових переваг автор оголошення вказує відеонагляд, цілодобову охорону та дизайн-проєкт квартири в подарунок.

Найдорожчий таунхаус у Києві

У столиці здають в оренду триповерховий таунхаус за 762 тисячі гривень на місяць. Його площа становить 485 квадратних метрів. Також в оренду входить тераса площею 200 квадратних метрів.

У помешканні є п'ять спалень, вітальня, кухня-їдальня, ванна кімната, спортзал, лаунж-зона з баром та багато іншого. Зазирніть всередину, щоб побачити інтер'єр.