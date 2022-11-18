Украинцы побили рекорд по покупке недвижимости в Испании: какое жилье выбирали чаще всего

По данным УВКБ ООН, около 8 миллионов граждан Украины уехали из страны после нападения России в феврале 2022 года. Часть из них начала искать жилье за границей, в том числе Испании.

В Испании спрос на покупку жилья украинцами резко вырос за последние месяцы. В настоящее время в стране фиксируют рекордное количество соглашений, начиная с 2007 года.

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Сколько жилья приобрели украинцы в Испании в 2022 году

По данным нотариусов, только за первое полугодие 2022 года граждане Украины приобрели у Испании 1 237 домов, что на 73% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Это почти на 60% больше сделок, чем в среднем регистрировалось за последние 15 лет. Кроме того, это рекорд в серии наблюдений с 2007 года.



Покупка жилья в Испании украинцами: количество сделок с 2007 года / Скриншот 24 канал

Согласно статистике за третий квартал 2022 года, в рейтинге иностранных покупателей жилья в Испании украинцы заняли 12 место после граждан Великобритании, Германии, Франции, Румынии, Бельгии, Нидерландов, Марокко, Италии, Польши, Швеции и Китая.

Какое жилье ищут украинцы

Нотариусы оценили среднюю стоимость квадратного метра, приобретенного украинцами, в 1 612 евро, что значительно ниже среднего показателя для иностранцев (2 062 евро за квадратный метр). Поэтому в основном это объекты средней и низкой ценовой категории. При этом нотариусы отмечают, что украинцы оказались в четверке покупателей самой дешевой недвижимости вместе с эквадорцами (1 198 евро за "квадрат"), румынами (1 097 евро), марокканцами (964 евро).

Эмилиано Бермудес, генеральный заместитель директора сети агентств недвижимости Donpiso, утверждает, что большинство потенциальных покупателей жилья из Украины – это семьи с детьми, иногда – одинокие женщины с детьми, которые получают государственную помощь. Из-за средней низкой покупательной способности они ищут квартиры без особых требований и внимательно присматриваются к цене.

Отдельные агентства недвижимости, например Uniko International Real Estate, заявляют, что с начала лета также наблюдается подъем спроса на элитную недвижимость. Причем как на покупку, так и в аренду жилья.

Часто повторяется профиль семей, которые ищут дома с террасами или дома с садами, особенно в верхней части Барселоны или в более зеленых и благоустроенных районах. Средняя цена аренды, которую мы закрываем, составляет 3 200 евро в месяц, а продаж – от 500 000 евро,

– рассказывают в Uniko International Real Estate.

Партнер-основатель этого агентства – выходец из Украины. Общаясь с журналистами, он отметил, что Испания является наиболее популярным направлением для украинцев, поэтому имеющие возможность купить недвижимость остаются здесь, чтобы строить новую жизнь.

Где украинцы ищут жилье

Три провинции, которые вызывают наибольший интерес украинцев – это:

Аликанте,

Валенсия,

Барселона.

На них приходится около 60% от общего количества поисковых запросов в этом году. На втором месте по популярности – Малага, Астурия, Мадрид, Таррагона, Жирона, Санта-Крус-де-Тенерифе и Мурсия. За ними следуют Кастельон, Балеарские острова и Альмерия, в которых по состоянию на 2022 год было зарегистрировано более 110 запросов.

Кроме того, в центре полуострова (за исключением Мадрида) и западных регионах были зафиксированы самые низкие показатели.