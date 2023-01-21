Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в Польше: исследование

Среднестатистическому жителю Польши необходимо откладывать 80% зарплаты в течение 7 лет, чтобы купить квартиру на 50 квадратных метров. На фоне остальных государств Европы это один из лучших показателей.

Об этом свидетельствуют данные портала GetHome.pl. Эксперты подчеркивают, что для расчета была взята заработная плата в размере 6 287,79 злотых.

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Сколько нужно откладывать на жилье в Польше

Как отмечается в исследовании, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров в Польше нужно откладывать практически всю среднюю месячную заработную плату (6 300 злотых или 1340 евро) в течение 7 лет. В общей сложности медианная стоимость жилья по крану составляет более 107 тысяч евро.

При этом в других странах Европы приобрести свое жилье посложнее. К примеру, в Чехии такая на покупку аналогичного метража придется отложить 120 зарплат, а в Словакии – 140.

Проще всего приобрести собственную квартиру в Дании, для этого придется отложить 40 зарплат, а также в Ирландии – 50. Средняя доступность жилья по отношению к зарплатам зафиксирована в:

Испании (65),

Италии (85),

Германии (90),

Франции (95).



Сколько нужно откладывать на жилье в разных странах Европы / Инфографика GetHome

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