Регион с самым дешёвым жильем в Украине: что происходит на рынке недвижимости Сум

Из-за своего расположения рынок недвижимости Сум напрямую зависит от ситуации на фронте. Местное население выжидает лучших времен для инвестиций, так что не удивительно, что спрос упал почти на 70% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

Цены на жилье в Сумах с 24 февраля просели на 30%. Сегодня квадратный метр в однокомнатной квартире в среднем обойдется в 16 318 гривен. На ноябрь это самая низкая цена по Украине.

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Рынок недвижимости Сум: изменения с 24 февраля

Как напомнила заместитель главы регионального отделения ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Маркова, с началом военной агрессии России в феврале, реестры имущественных прав были закрыты. Уже с середины конца мая рынок начал восстанавливаться.

Очень многие покупатели отказались от покупки и очень много продавцов отказались от продажи своей недвижимости, потому что ситуация в нашей стране заставляла этих людей подумать – где хранить деньги: в имуществе, или в кэше, или принимать своих приезжающих родственников переселялись из разрушенных городов. И только с июня начался ряд соглашений в городе,

– рассказала Маркова.

Она добавляет, что сейчас рынок недвижимости в городе работает, но зависит не только от ценовой составляющей, но и эмоциональной.

"Это, в первую очередь, ситуация на наших фронтах: как только победа, как только оживляется движение, как только наше руководство дает положительную информацию, сразу покупатели начинают звонить, посещать дома, заключать сделки. Как только увеличивается количество обстрелов, как только какие-то невзгоды на фронтах – сразу прекращается и движение на рынке недвижимости", – добавляет эксперт.

Сейчас покупатели очень умеренно подходят к вопросу: покупать или не покупать жилье. Однако те, кто давно планировал такое капиталовложение, сегодня имеют возможность приобрести недвижимость с существенной скидкой, ведь цены снизились на 30% в долларах.

При этом, по словам Марковой, ситуация с новостройками до сих пор сложна, в частности из-за нового закона 2600.

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Сколько стоит недвижимость в Сумах

Эксперт констатирует, что существует существенная разница между новостройками, которые находятся в состоянии застройки и теми, которые еще не сдали в эксплуатацию.

На сегодняшний день, средняя стоимость, это информация за октябрь, составляет не менее 20 тысяч гривен за квадратный метр. Срез показал нам, что наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры на вторичном рынке,

– рассказывает она.

Наименьший спрос пользуются трех- и четырехкомнатными квартирами. Это связано с ростом стоимости коммунальных услуг.

Ценник на двухкомнатные квартиры отличается между так называемыми "хрущевками" и "чешками". Цены на первые стартуют от 18 тысяч, на вторые могут достигать 28 тысяч долларов. Трехкомнатные квартиры почти в таком же ценовом диапазоне – от 20 до 35 тысяч долларов.

Несмотря на такое падение цен, количество реальных покупателей пока снизилось на 70% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.