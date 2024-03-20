Неосуществимая мечта: какой процент населения Швейцарии имеет собственное жилье

В Швейцарии для большинства населения быть владельцем квартиры или дома - несбыточная мечта. По статистике, только один из трех жителей имеет собственное жилье.

В 2022 году в собственности швейцарцев было 1,4 миллиона объектов жилой недвижимости. Это лишь 36% от всего населения.

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Только треть населения имеет собственные дома

Из этой трети чуть больше, чем половина – особняки, в которых проживают 730 тысяч семей.

В Швейцарии очень популярна аренда. Снимают жилье около 2,4 миллиона семей, которые за месяц платят в среднем более 1,5 тысячи швейцарских франков (1 622 франка за 4-комнатную квартиру).

Самые дорогие квартиры сдают в кондоминиумах, которые построили менее двух лет назад. Арендная плата за новую 4-комнатную квартиру составляет 2 138 франков в месяц.

Где аренда самая дорогая

В 2023 году в многоквартирных домах по всей Швейцарии в аренду сдавали 45% частных квартир. Среди них 43% – небольшие одно- и двухкомнатные квартиры.

Дороже всего снимать жилье в крупных городах, особенно в Цюрихе. Там за 4-комнатную квартиру ежемесячно платят 1997 франков.

Интересно, что в кантоне Женева квартиры заселены в основном владельцами. Здесь сдают в аренду около четверти всех квартир.