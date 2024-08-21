Всего 1 доллар: как туристу удалось найти жилье за копейки да еще и возле столицы

Найти жилье за один доллар кажется невыполнимой миссией, да еще и так близко к столице. Однако изобретательному американскому туристу это удалось.

Выгодное предложение парень нашел на Airbnb. Жилье расположено неподалеку от Бангкока, столицы Таиланда.

Обратите внимание Решится не каждый: пара поселилась в стеклянном номере отеля возле рецепции

Жилье за 1 доллар в Таиланде

Точное расположение арендованного жилья не известно. По некоторым данным, оно в 10 минутах езды от Китайского квартала в столице Таиланда.

Я заплатил один доллар за ночь проживания в этом доме на Airbnb, и я покажу вам, друзья, что там внутри,

– рассказал Майк в своем видеоблоге на ютюбе.

Далее парень поднимается по лестнице шаткой лестницы, чтобы добраться до деревянного крыльца. Он открывает дверь своего дома и показывает спальное место. Оно обустроено на полу и защищено москитной сеткой. Также на видео видно мусорный бак, вентилятор и ящик для ценных вещей.



Спальное место / Скриншот видео

На территории есть открытая прачечная, тренажеры и кухонный уголок. Видно стол с бытовой техникой, в частности мультиваркой, бойлером и холодильником.

Туалета в помещении нет, он общий, как и "душ", что на самом деле является ведром с водой. За три цента можно дополнительно арендовать шкаф, закрывающийся на ключ.



Кухонный уголок / Скриншот видео

Стоимость жилья соответствует ожиданиям. Оно очень запущено и даже непригодно для проживания. Однако это не худшее предложение. Помещение с похожими условиями могут сдавать в аренду значительно дороже.