Квартира за сумасшедшую сумму расположена на улице Протасевича в пределах жилого микрорайона "Восточный". Хотя стоимость жилья очень высока, оно расположено в жилом фонде 80-90-х годов. Об этом сообщает 24 Канал, проанализировав рынок недвижимости на онлайн-платформе объявлений OLX.

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Самая дорогая квартира в Тернополе

Общая площадь пятикомнатной квартиры составляет 90 квадратных метров, из них на кухню было выделено 10 "квадратов". Апартаменты расположены на первом этаже 9-этажного дома.

Ремонт в доме несовременный, а на стенах видны "следы времени". Вероятно, интерьер обновляли уже очень давно.

Квартира за 18 миллионов гривен / Фото OLX.

Квартиру продают с мебелью, однако они достаточно старые. Новый владелец или владелица, очевидно, вынуждены будут приобрести новые. Тип планировки комнат – раздельный, отопление централизованное. Из преимуществ в доме – лоджия.

Продажей квартиры занимается местное агентство недвижимости, поэтому покупателю нужно будет оплатить еще определенный процент. Автор объявления отмечает, что рядом с домом есть школа, детсад, супермаркет и остановка общественного транспорта.