Квартира за шалену суму розташована на вулиці Протасевича, що в межах житлового мікрорайону "Східний". Хоча вартість помешкання дуже висока, воно розташоване в житловому фонді 80-90-х років. Про це повідомляє 24 Канал, проаналізувавши ринок нерухомості на онлайн-платформі оголошень OLX.

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Найдорожча квартира в Тернополі

Загальна площа п'ятикімнатної квартири становить 90 квадратних метрів, з них на кухню виділили 10 "квадратів". Помешкання розташоване на першому поверсі 9-поверхового будинку.

Ремонт у помешкання несучасний, а на стінах видно "сліди часу". Ймовірно, інтер'єр оновлювали вже дуже давно.

Квартира за 18 мільйонів гривень / Фото OLX

Квартиру продають з меблями, проте вони досить старі. Новий власник чи власниця, очевидно, що змушені будуть придбати нові. Тип планування кімнат – роздільний, опалення є централізованим. З переваг у помешканні – лоджія.

Продажем квартири займається місцеве агентство з нерухомості, тож покупцеві треба буде сплатити ще певний відсоток. Автор оголошення зазначає, що поруч з будинком є школа, дитсадок, супермаркет і зупинка громадського транспорту.