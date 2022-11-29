После безумного роста цены: сколько стоит жилье в западных регионах Украины

С начала полномасштабного вторжения в относительно безопасные регионы Украины вырос спрос на вторичное жилье. Вынужденные переселенцы, переехавшие на запад, интересовались уже готовыми квартирами, чтобы поскорее поселиться в них и начать обустраивать свой быт с нуля.

Большой спрос сформировал высокую цену не только на покупку "вторички", но и на аренду жилья. К примеру, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске достигала 300 – 500 долларов в месяц.

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Вторичный рынок получил "новое дыхание"

Летом на рынке вторичного жилья наблюдалась новая тенденция – многие начали проводить косметический ремонт в квартирах, доводить до хорошего состояния загородные дома и сдавать их в аренду.

Для жителей Ивано-Франковска, которые купили однокомнатную квартиру за 13 – 15 тысяч долларов, сделал ремонт и сдал в аренду за 300 – 400 долларов в месяц, за год получил 3 600 – 4 800 долларов пассивного годового дохода, квартира "окупилась" за 5 лет,

– отмечают эксперты рынка недвижимости.

Первичный рынок

В противоположность вторичному ринку "первичка" значительно просела и потеряла своего покупателя. Застройщики быстро отреагировали на потребности, начали делать ремонты и предлагать готовые квартиры. Стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла, но в каждой области по-разному.

Согласно последним данным портала ЛУН, на западе Украины зафиксировано подорожание:

во Львове – на 20% (квадратный метр стоит 1 150 долларов);

– на 20% (квадратный метр стоит 1 150 долларов); в Ужгороде – на 22% (990 долларов за квадратный метр),

– на 22% (990 долларов за квадратный метр), в Черновцах – на 18% (860 долларов за квадратный метр),

– на 18% (860 долларов за квадратный метр), в Виннице – 11% (910 долларов за квадратный метр),

– 11% (910 долларов за квадратный метр), в Тернополе – 3% (600 долларов за квадратный метр),

– 3% (600 долларов за квадратный метр), в Ивано-Франковске – на 9% (580 долларов за квадратный метр).

Что происходит с продажами жилья

В целом по Украине относительно февраля открыли продажи в 78% ЖК. На Западе рекордсменами Закарпатская и Черновицкая области (по 96%). Львовщина и Ивано-Франковская области имеют по 94%.

В то же время, спрос сохраняется именно на Львовскую недвижимость. Здесь квартирами чаще всего интересуются жители этой же области (53%). Еще 21% потенциальных покупателей – киевляне, 14% – инвесторы из других стран.