Великий попит сформував високу ціну не тільки на купівлю "вторинки", а й на оренду житла. Приміром, вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську сягала 300 – 500 доларів в місяць.

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Вторинний ринок отримав "нове дихання"

Влітку на ринку вторинного житла спостерігалась нова тенденція – багато людей почали проводити косметичний ремонт у квартирах, доводити до хорошого стану заміські будинки та здавати їх в оренду.

Для франківця, який купив однокімнатну квартиру за 13 – 15 тисяч доларів, зробив ремонт та здав в оренду за 300 – 400 доларів в місяць, за рік отримав 3 600 – 4 800 доларів пасивного річного доходу, квартира "окупилася" за 5 років,

– зазначають експерти ринку нерухомості.

Первинний ринок

На противагу вторинному ринку "первинка" значно просіла та втратила свого покупця. Забудовники швидко відреагували на нові потреби, зокрема почали робити ремонти та пропонувати готові квартири. Вартість квадратного метра на первинному ринку зросла, але в кожній області по-різному.

Згідно з останніми даними порталу ЛУН на заході України зафіксовано подорожчання:

у Львові – на 20% (квадратний метр коштує 1 150 доларів);

– на 20% (квадратний метр коштує 1 150 доларів); в Ужгороді – на 22% (990 доларів за квадратний метр),

– на 22% (990 доларів за квадратний метр), у Чернівцях – на 18% (860 доларів за квадратний метр),

– на 18% (860 доларів за квадратний метр), у Вінниці – 11% (910 доларів за квадратний метр),

– 11% (910 доларів за квадратний метр), у Тернополі – 3% (600 доларів за квадратний метр),

– 3% (600 доларів за квадратний метр), в Івано-Франківську – на 9% (580 доларів за квадратний метр).

Що відбувається із продажами житла

Загалом в Україні відносно лютого відкрили продажі у 78% ЖК. На Заході рекордсменами є Закарпатська та Чернівецька області (по 96%). Львівщина та Івано-Франківська області мають по 94%.

Водночас попит зберігається саме на Львівську нерухомість. Тут квартирами найчастіше цікавляться мешканці цієї ж області (53%). Ще 21% потенційних покупців – кияни, 14% – інвестори з інших країн.