Житель Лондона превратил домик смотрителя кладбища в стильное жилье

Джастин Максвелл Стюарт часто выгуливал собаку старым викторианским кладбищем, недалеко от арендованного дома. В 2015 году он заметил объявление о продаже полуразрушительного домика в неоготическом стиле, который был построен для смотрителя территории.

Заинтригованный мужчина решил связаться с агентом недвижимости. Это решение стало первым шагом к грандиозному трехлетнему строительному проекту. Детальнее о преобразованиях – в нашей статье.

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Максвелл Стюарт рассказывает, что новость о продаже старого дома пришла к нему в период развода. Идея покупки заброшенного помещения оказалась привлекательной по двум причинам: во-первых, это стало прекрасной возможностью отвлечься от судебных процессов, во-вторых, жилье в районе западного Лондона позволило мужчине оставаться рядом со своим сыном Джорджем, которому сейчас 10 лет.

Покупка и ремонт

Максвелл Стюарт и его невеста в отремонтированном доме / Фото The Wall Street Journal

47-летний Максвелл Стюарт заплатил 2,48 миллиона долларов за домик 1865 года.

Домик был разрушен, – рассказал мужчина, – в нем не жили более 5 лет. Стоимость была очень высокой, но для меня уникальность этого здания была вне оценки стоимости недвижимости в этом районе.

Максвелл Стюарт привлек к работе архитектора Саймона Гилла, занявшегося ремонтом оригинального жилья, разработкой и реализацией пристроек, а также созданием цокольного этажа. Размер домика, составлявший 123 квадратных метра, увеличился до 497 "квадратов".

Чтобы получить разрешение на строительство, понадобилось почти 2 года, работа началась только в ноябре 2017 года. Приблизительная стоимость работ варьировалась от 1,65 – 2,48 миллиона долларов. В результате мужчина заплатил 3,3 миллиона.

Нулевой этаж значительно повысил расходы, но позволил разместить в доме винный погреб, бассейн, сауну и 2 гостевые спальни.

Дом с открытой планировкой в ​​светлых тонах / Фото The Wall Street Journal

К счастью, учитывая близость кладбища, при выкапывании цокольного этажа не было обнаружено никаких костей. Перезахоронение человеческих останков еще больше задержало бы сдачу проекта.

Так или иначе владелец заехал сюда в 2020 году.

Несмотря на то, что проект оказался дорогим, новый вид дома впечатляет: фасад полностью отреставрирован, а для L-образной пристройки использованы такие же материалы, чтобы подчеркнуть историческое значение сооружения. Агенты по недвижимости отмечают, что сейчас цена дома составляет 8,26 миллиона долларов.

Житель Лондона превратил домик смотрителя кладбища в стильное помещение / Фото The Wall Street Journal

Люди часто спрашивают Максвелла, не возникает ли у него страха, связанного с тем, что дом расположен на территории кладбища. Но мужчина считает, что это хорошая возможность жить посреди зелени, где люди выгуливают своих собак, а не кадр из фильма ужасов.