Жителей многоквартирных домов обяжут назначить управляющих
Соответствующий законопроект прошел первое чтение. Документ обязывает провести конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов до 1 марта 2022 года.
Нововведение касается тех многоквартирных домов, которые еще не определились с формой управления и не провели конкурс до 1 мая 2021 года.
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Этим законопроектом устанавливается срок, в течение которого ОМС должен обязательно провести конкурс по назначению управителей многоквартирных домов. Ведь действующим законодательством этот срок не определен,
– отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
Она подчеркнула, что сейчас во многих многоквартирных домах совладельцы занимают инертную позицию – там не создан ОСМД и не выбран управляющий.
Однако это важно, ведь управляющий обеспечивает надлежащее содержание общего имущества, придомовой территории, занимается удовлетворением хозяйственно-бытовых нужд жителей,
– подчеркнула заместитель Министра.
Что предусмотрено законопроектом:
- если конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома не был проведен до 1 мая 2021 года, исполнительный орган соответствующего местного совета обязан объявить и провести соответствующий конкурс не позднее 1 марта 2022;
- конкурс необходимо провести в тех домах, где не создано объединение совладельцев многоквартирного дома, а совладельцами не принято решение о форме управления многоквартирным домом.