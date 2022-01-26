Жителей многоквартирных домов обяжут назначить управляющих

Соответствующий законопроект прошел первое чтение. Документ обязывает провести конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов до 1 марта 2022 года.

Нововведение касается тех многоквартирных домов, которые еще не определились с формой управления и не провели конкурс до 1 мая 2021 года.

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Этим законопроектом устанавливается срок, в течение которого ОМС должен обязательно провести конкурс по назначению управителей многоквартирных домов. Ведь действующим законодательством этот срок не определен,

– отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Она подчеркнула, что сейчас во многих многоквартирных домах совладельцы занимают инертную позицию – там не создан ОСМД и не выбран управляющий.

Однако это важно, ведь управляющий обеспечивает надлежащее содержание общего имущества, придомовой территории, занимается удовлетворением хозяйственно-бытовых нужд жителей,

– подчеркнула заместитель Министра.

Что предусмотрено законопроектом: