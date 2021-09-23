Для того чтобы сэкономить, женщина искала объявления о бесплатной раздаче вещей для дома, а некоторая мебель – находки "с обочины", которые она привозила домой из своих велосипедных прогулок.
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30-летняя Эмма Кэмпбелл живет в съемной квартире с 17 лет. Она не помнит, когда здесь проводился полноценный ремонт и шутит, что в предыдущих владельцев был ужасный вкус.
Благодаря изменению цвета гостиная стала светлее / Фото Mirror
Когда она только заехала в новое помещение, ей приходилось спать на матрасе, а телевизор стоял на стуле. Впоследствии ей удалось несколько облагородить пространство, однако для капитального ремонта нужно было время. В вечно занятой Эммы он появился лишь с началом локдауна.
Во время изоляции появилась необходимость оставаться в одном и том же ненавистном помещении. Вот что побудило меня к изменениям, – рассказывает женщина, – работая дома, я проводила все время в спальне.
Теперь у Эммы есть полноценная спальня / Фото Mirror
В обустройстве дома ей помогли родители.
Ремонт кухни оказался наиболее затратным / Фото Mirror
Больше всего денег (4 100 долларов) Эмма потратила на кухню:
Я провожу много времени на кухне, поэтому мне хотелось, чтобы она выглядела красиво, – комментирует расходы Эмма.
За новый пол она заплатила 800 долларов, за диван – 600, обеденный стол и стулья обошлись в 130 долларов, ванна стоила 80 долларов.
Как сэкономить на ремонте
Обновления ванной комнаты / Фото Mirror
- Составьте бюджет. Эмма отмечает, что в условиях экономии вы учитесь обходиться только необходимым, к тому же у вас рождается больше креативных идей
- Попробуйте самостоятельно заняться штукатуркой. Женщина рассказывает, что вы можете обработать стены без посторонней помощи, сэкономит средства на мастерах.
- Займитесь подготовкой кухни. Как правило, это небольшое помещение, поэтому вам под силу выложить плитку и покрасить стены.
- Обращайтесь к профессионалам, если не уверены в своих силах. Эмма попросила знакомого заняться ванной. В результате – все пошло не совсем плану. Время шло, а результат не проявлялся. Впоследствии доброволец и вовсе исчез, оставив незаконченный кусок работы. Как показывает практика, такие инциденты – не редкость. Они не просто огорчают, но и заставляют платить дважды, а также тратить драгоценное время.
- Вы сможете собрать бесплатные образцы обоев в строительных магазинах.
- Присмотритесь к товарам на блошиных рынках и социальных магазинах. Там можно найти интересный текстиль и декор.
Жительница Британии бюджетно обновила заброшенную квартиру / Фото MirrorЖительница Британии бюджетно обновила заброшенную квартиру / Фото Mirror