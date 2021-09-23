Для того щоб зекономити, жінка шукала оголошення про безплатну роздачу речей для дому, а деякі меблі – знахідки "з узбіччя", які вона привозила додому зі своїх велосипедних прогулянок.
Цікаво Що потрібно знати, облаштовуючи однокімнатну квартиру: практичні поради відомого девелопера
30-річна Емма Кемпбелл живе в орендованій квартирі з 17 років. Вона не пам'ятає, коли тут проводився повноцінний ремонт й жартує, що у попередніх власників був жахливий смак.
Завдяки зміні кольору вітальня стала світлішою / Фото Mirror
Коли вона лише заїхала у нове помешкання, їй доводилося спати на матраці, а телевізор стояв на стільці. Згодом їй вдалося дещо облагородити простір, проте для капітального ремонту потрібен був час. У вічно зайнятої Емми він з'явився лише з початком локдауну.
Під час ізоляції з'явилася необхідність залишатися в одному і тому ж ненависному приміщенні. Ось що спонукало мене до змін, – розповідає жінка, – працюючи вдома, я проводила весь час у спальні.
Тепер в Емми є повноцінна спальня / Фото Mirror
В облаштуванні дому їй допомогли батьки.
Ремонт кухні виявився найзатратнішим / Фото Mirror
Найбільше грошей (4100 доларів) Емма витратила на кухню:
Я проводжу багато часу на кухні, тому мені хотілося, щоб вона виглядала красиво, – коментує витрати Емма.
За нову підлогу вона заплатила 800 доларів, на диван – 600, обідній стіл та стільці обійшлися в 130 доларів, ванна коштувала 80 доларів.
Як заощадити на ремонті
Оновлення ванної кімнати / Фото Mirror
- Складіть бюджет. Емма зазначає, що в умовах економії ви вчитеся обходитися лише необхідним, до того ж у вас народжується більше креативних ідей
- Спробуйте самостійно зайнятися тинькуванням. Жінка розповідає, що ви можете обробити стіни без сторонньої допомоги, що заощадить кошти на майстрах.
- Займіться підготовкою кухні. Зазвичай, це невелике приміщення, тож вам під силу викласти плитку та пофарбувати стіни.
- Звертайтеся до професіоналів, якщо не впевнені у своїх силах. Емма попросила знайомого зайнятися ванною. В результаті – все пішло не зовсім планом. Час йшов, а результат не проявлявся. Згодом доброволець й зовсім зник, залишивши незавершений шматок роботи. Як показує практика, такі інциденти – не рідкість і найгірше, що вони не просто засмучують, але й витягують ще більше коштів на перероблення та затрачають дорогоцінний час.
- Ви зможете зібрати безкоштовні зразки шпалер в будівельних магазинах.
- Придивіться до товарів на блошиних ринках та соціальних магазинах. Там можна знайти цікавий текстиль і декор.
Жителька Британії бюджетно оновила занедбану квартиру / Фото Mirror
Жителька Британії бюджетно оновила занедбану квартиру / Фото Mirror