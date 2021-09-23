Жительница Великобритании бюджетно обновила старую квартиру: фото до и после

За время локдауна жительница Великобритании выкупила старую съемную квартиру и превратила ее в дом своей мечты. На все работы она потратила 6 000 долларов.

Для того чтобы сэкономить, женщина искала объявления о бесплатной раздаче вещей для дома, а некоторая мебель – находки "с обочины", которые она привозила домой из своих велосипедных прогулок.

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30-летняя Эмма Кэмпбелл живет в съемной квартире с 17 лет. Она не помнит, когда здесь проводился полноценный ремонт и шутит, что в предыдущих владельцев был ужасный вкус.

Благодаря изменению цвета гостиная стала светлее / Фото Mirror

Когда она только заехала в новое помещение, ей приходилось спать на матрасе, а телевизор стоял на стуле. Впоследствии ей удалось несколько облагородить пространство, однако для капитального ремонта нужно было время. В вечно занятой Эммы он появился лишь с началом локдауна.

Во время изоляции появилась необходимость оставаться в одном и том же ненавистном помещении. Вот что побудило меня к изменениям, – рассказывает женщина, – работая дома, я проводила все время в спальне.

Теперь у Эммы есть полноценная спальня / Фото Mirror

В обустройстве дома ей помогли родители.

Ремонт кухни оказался наиболее затратным / Фото Mirror

Больше всего денег (4 100 долларов) Эмма потратила на кухню:

Я провожу много времени на кухне, поэтому мне хотелось, чтобы она выглядела красиво, – комментирует расходы Эмма.

За новый пол она заплатила 800 долларов, за диван – 600, обеденный стол и стулья обошлись в 130 долларов, ванна стоила 80 долларов.

Как сэкономить на ремонте

Обновления ванной комнаты / Фото Mirror

Составьте бюджет. Эмма отмечает, что в условиях экономии вы учитесь обходиться только необходимым, к тому же у вас рождается больше креативных идей Попробуйте самостоятельно заняться штукатуркой. Женщина рассказывает, что вы можете обработать стены без посторонней помощи, сэкономит средства на мастерах. Займитесь подготовкой кухни. Как правило, это небольшое помещение, поэтому вам под силу выложить плитку и покрасить стены. Обращайтесь к профессионалам, если не уверены в своих силах. Эмма попросила знакомого заняться ванной. В результате – все пошло не совсем плану. Время шло, а результат не проявлялся. Впоследствии доброволец и вовсе исчез, оставив незаконченный кусок работы. Как показывает практика, такие инциденты – не редкость. Они не просто огорчают, но и заставляют платить дважды, а также тратить драгоценное время. Вы сможете собрать бесплатные образцы обоев в строительных магазинах. Присмотритесь к товарам на блошиных рынках и социальных магазинах. Там можно найти интересный текстиль и декор.

Жительница Британии бюджетно обновила заброшенную квартиру / Фото Mirror Жительница Британии бюджетно обновила заброшенную квартиру / Фото Mirror