На проживание мужчина тратит всего 25 фунтов (примерно 1 130 гривен) в неделю. Майк Ливер надеется, что сможет убедить других жить так же, как он.

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Как британец живет в грузовике уже 30 лет

В доме пенсионера нет электричества, центрального отопления и водоснабжения. Майк сжигает древесину, чтобы обогреть свое скромное жилище, и подогревает воду в душе с помощью газовых конфорок.

Майк говорит, что чувствует отвращение ко всему, что связано с компьютерами, телефонами или техникой, но у него есть маленький ноутбук, который он использует для написания романов.



Майк Ливер за ноутбуком / Фото The Daily Post

Мужчина является преданным вегетарианцем, у него никогда не было соблазна к чрезмерному употреблению, поэтому затраты на жизнь очень низкие.

Я надеюсь убедить других пойти по этому пути к счастью, особенно в эти строгие экономические, социальные и экологические времена,

– отметил британец.

Несмотря на сложности в зимние месяцы, Майк сказал, что надеется прожить в своем грузовике следующие 10 лет.