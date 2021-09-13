Жизнь в скале: в Канаде построили жилую постройку в потрясающей локации

Между скалами в Канаде построили невероятное здание – жилой дом, соединяющий две скалы, он возвышается над горным озером. Сооружение невероятно влилось в местный ландшафт и выглядит просто фантастично.

В Британской Колумбии Канады в удивительный способ заполнили пробел между скалами – построили жилой дом. Сооружение глубоко погружено в скалу и представляет собой жилой мост в долине.

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Проект создал ведущий канадский архитектор Амирхоссейн Нурбахш.

Невероятное сооружение​ / Фото Designboom

Главной идеей этой необычной постройки было возвести здание с наименьшим вредом для окружающей среды. Мост соединяет две скалы, именно под ним сформировали основные пространства, воспользовавшись имеющейся площадью между скалами.

Шикарный проект / Фото Designboom

Здание разделено на три основных сегмента в соответствии с потребностями жителей. На верхнем уровне мост приобретает форму плоской прямоугольной поверхности и соединяет обе стороны. Другая сторона служит спортивным пространством, который расположен на более высоком уровне.

Замечательное пространство / Фото Designboom

Основное жилое пространство достигает уровня воды. Под сооружением оставили место для прохождения лодок.

Больше фото особенного сооружения: