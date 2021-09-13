Жизнь в скале: в Канаде построили жилую постройку в потрясающей локации
Источник:Designboom
Между скалами в Канаде построили невероятное здание – жилой дом, соединяющий две скалы, он возвышается над горным озером. Сооружение невероятно влилось в местный ландшафт и выглядит просто фантастично.
В Британской Колумбии Канады в удивительный способ заполнили пробел между скалами – построили жилой дом. Сооружение глубоко погружено в скалу и представляет собой жилой мост в долине.
Читайте также Планировка квартиры: как выбрать удобный вариант
Проект создал ведущий канадский архитектор Амирхоссейн Нурбахш.
Главной идеей этой необычной постройки было возвести здание с наименьшим вредом для окружающей среды. Мост соединяет две скалы, именно под ним сформировали основные пространства, воспользовавшись имеющейся площадью между скалами.
Здание разделено на три основных сегмента в соответствии с потребностями жителей. На верхнем уровне мост приобретает форму плоской прямоугольной поверхности и соединяет обе стороны. Другая сторона служит спортивным пространством, который расположен на более высоком уровне.
Основное жилое пространство достигает уровня воды. Под сооружением оставили место для прохождения лодок.
Больше фото особенного сооружения: