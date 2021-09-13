У Британській Колумбії Канади у дивовижний спосіб заповнили прогалину між скелями – збудували житловий будинок. Споруда глибоко занурена у скелю та являє собою житловий міст у долині.

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Проєкт створив провідний канадський архітектор Амірхоссейн Нурбахш.

Неймовірна споруда / Фото Designboom

Головною ідеєю цієї незвичної споруди було звести будівлю з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Міст з’єднує дві скелі, саме під ним сформували основні простори, скориставшись наявною площею між скелями.

Шикарний проєкт / Фото Designboom

Будівля розділена на три основні сегменти відповідно до потреб мешканців. На верхньому рівні міст набуває форми плоскої прямокутної поверхні, що з'єднує обидві сторони. Інша сторона служить спортивним простором, який розташований на більш високому рівні.

Чудовий простір / Фото Designboom

Основний житловий простір сягає рівня води. Під спорудою залишили місце для проходження човнів.

Більше фото особливої споруди: