Девушка рассказала, что переехала в гараж, чтобы сэкономить на аренде. И хоть там есть несколько комнат, они все тесные, из-за чего нехватка места очень заметна.

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Что не так в новом доме, которое обустроили в гараже

Черри рассказала, что решила переехать в гараж, потому что поняла, что нет необходимости жить в роскошном доме. И решила, что ей лучше откладывать заработанные деньги. Из-за этого решения определенный период она жила в авто.

В гараже она обустроила ванную комнату, спальню, гостиную и кухню. Из-за того, что комнаты тесные, все поверхности завалены коробками и сумками.

Одна из комнат в гараже / Скриншот видео

Американка рассказала о плюсах и минусах жизни в гараже. Среди преимуществ, кроме бесплатного проживания, она назвала отсутствие шумных соседей, которые мешали бы спать по ночам. Также в гараже есть отдельный вход в главный дом, где живет хозяин. Это позволяет чувствовать себя независимой.

Однако у такой жизни есть больше минусов: холод зимой, муравьи и вредители, от которых очень трудно избавиться, непонятная локация для почтальонов и курьеров и тому подобное.

Друзья и коллеги считают Черри "сумасшедшей" за то, что она живет в гараже, и часто напоминают ей об этом. Однако пользователи соцсетей поддержали девушку: "Это потрясающе, что вы сделали так много, чтобы минимизировать свои расходы".