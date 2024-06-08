Дівчина розповіла, що переїхала в гараж, щоб заощадити на оренді. І хоч там є кілька кімнат, вони всі тісні, через що брак місця дуже помітний.

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Що не так у новому помешканні, яке облаштували в гаражі

Черрі розповіла, що вирішила переїхати в гараж, бо зрозуміла, що не має потреби жити в розкішному помешканні. Та й вирішила, що їй краще відкладати зароблені гроші. Через це рішення певний період вона жила в авто.

У гаражі вона облаштувала ванну кімнату, спальню, вітальню та кухню. Через те, що кімнати тісні, усі поверхні завалені коробками та сумками.

Одна з кімнат у гаражі / Скриншот відео

Американка розповіла про плюси й мінуси життя в гаражі. Серед переваг, окрім безплатного проживання, вона назвала відсутність галасливих сусідів, які заважали б спати ночами. Також у гаражі є окремий вхід у головний будинок, де живе господар. Це дає змогу почуватися незалежною.

Проте в такого життя є більше мінусів: холод узимку, мурахи та шкідники, яких дуже важко позбутися, незрозуміла локація для листонош і кур'єрів тощо.

Друзі та колеги вважають Черрі "божевільною" за те, що вона живе в гаражі, і часто нагадують їй про це. Проте користувачі соцмереж підтримали дівчину: "Це приголомшливо, що ви зробили так багато, щоб мінімізувати свої витрати".