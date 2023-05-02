К собственности принадлежит не только одно жилье, здесь есть гостевые дома, бассейн рядом и зона для барбекю. Все продают за 5,9 миллионов долларов.

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Сказочный дом в пустыне

"В этом районе нет ничего подобного", – говорит агент по листингу Эдриан Бернелл. В 2010 году она продала жилье нынешним владельцам за 1,6 миллиона долларов.

В 1950-х годах на этом ценном участке размещалось животноводческое ранчо, а затем был бутик.

Владельцы расширили и отремонтировали дом ранчо 1960-х годов, построили место для проведения мероприятий и добавили семь гостевых комнат. Собственность теперь известна как Rincon Creek Ranch.

Главный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами теперь имеет расширенную кухню с кладовой для дворецкого. Однако он сохранил часть своего старинного шарма, например, оригинальную печь 1950-х годов.

Интерьер в домах / Фото Robin Stancliff

Затем владельцы сосредоточились на строительстве гостевых домов, завершившихся в 2015 году. Есть три коттеджа с двумя спальнями и двумя ванными комнатами и четыре – с одной спальней и ванной в каждом. Они расположены на вершине холма, всего в нескольких минутах ходьбы от главного дома. Все меблированы.

Еще одним дополнением в 2015 году к собственности стал домик Luella-Boomer Hall для проведения мероприятий.

"Вы входите в двойную дверь, а там бильярдный стол и маленькие коктейльные столики. Есть бар и экран, если вы хотите смотреть фильмы, полностью оборудованная кухня, женский и мужской туалет", – говорит Бернелл.

В зале есть массажный кабинет и тренажерный зал с отдельным входом. Бернелл рассказал, что один из владельцев назвал развлекательный зал в честь своих дедушки и бабушки по линии отца, которые помогали ему в колледже и научили финансовой ответственности.

Собственность является удаленной в пустыне, рядом есть нацпарк / Фото Robin Stancliff