Студия Zecc Architecten продемонстрировала, как можно до неузнаваемости изменить заброшенные промышленные зоны. Они остаются местом для работы, но современной, за мониторами компьютеров и общением с другими людьми.

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Новая жизнь / Фото Archdaily

Команде дизайнеров пришлось осовременивать простор площадью 9200 квадратных метров. Единственное, что осталось неприкосновенным – кирпичные стены, прекрасно вписывающиеся в новый стиль.

Творческая атмосфера / Фото Archdaily

Открытые благодаря большим окнам стены снабжают рабочие просторы большим количеством солнечного света. Кроме того, открытость и панорамный вид очень положительно влияют на творческий потенциал и рабочий тонус. .

Светлый и уютный рабочий интерьер / Фото Archdaily

Реинкарнированные заводские площади предназначены для малого и среднего бизнеса. Дизайнерам удалось создать отличный проект, который стал примером современного использования старых промышленных площадей.

Фантастическая рабочая атмфосфера / Фото Archdaily