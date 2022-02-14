Изменение вектора: в Утрехте показали, как превратить старый завод в современный офисный центр
Источник:Archdaily
Трансформация производственных процессов делает огромные промышленные площади невостребованными. Впрочем, это не значит, что их нужно сносить – креативные дизайнеры могут дать новую жизнь любым просторам.
Студия Zecc Architecten продемонстрировала, как можно до неузнаваемости изменить заброшенные промышленные зоны. Они остаются местом для работы, но современной, за мониторами компьютеров и общением с другими людьми.
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Новая жизнь / Фото Archdaily
Команде дизайнеров пришлось осовременивать простор площадью 9200 квадратных метров. Единственное, что осталось неприкосновенным – кирпичные стены, прекрасно вписывающиеся в новый стиль.
Творческая атмосфера / Фото Archdaily
Открытые благодаря большим окнам стены снабжают рабочие просторы большим количеством солнечного света. Кроме того, открытость и панорамный вид очень положительно влияют на творческий потенциал и рабочий тонус. .
Светлый и уютный рабочий интерьер / Фото Archdaily
Реинкарнированные заводские площади предназначены для малого и среднего бизнеса. Дизайнерам удалось создать отличный проект, который стал примером современного использования старых промышленных площадей.
Фантастическая рабочая атмфосфера / Фото Archdaily