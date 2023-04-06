Как правильно зонировать помещение: учтите эти лучшие дизайнерские методы

Апартаменты с открытой планировкой сейчас очень популярны, особенно – в новостройках. Однако это вызывает много вопросов, в том числе о том, как правильно зонировать помещение.

"Комната в комнате" – это действительно удобно, практично и стильно. Узнайте, как ковры, перегородки, цвет и освещение играют ключевую роль в зонировании.

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Что нужно учесть

учитывайте форму комнаты, количество окон и дверных проемов;

устанавливайте перегородки так, чтобы они не ограничивали пространство;

разделите помещение с помощью многофункциональной складной мебели;

разделите пространство на зоны с помощью цвета и текстильных акцентов.

Вы также можете использовать зеркальные или стеклянные перегородки, чтобы визуально увеличить помещение.

Как поделить помещение: методы зонирования

Декорируйте. Вы можете оформить любую зону по-разному, используя контрастные обои, напольное покрытие, цветовые акценты.

Используйте занавески. Шторы придают легкости любому пространству. Вы можете использовать невесомый занавес между некоторыми зонами в квартире.

Спальня с гостиной разделена с помощью шторы / Фото decoratw.com

Используйте перегородки. Это самый простой способ разделения пространства. Перегородки могут быть сплошными, резными, высокими или низкими; изготовлены из стекла, пластика и ткани. Также можно использовать деревянные балки, бамбуковые прутья или веревки, которые органично смотрятся в дизайне кантри, лофт и прованс.

Зонируйте с помощью мебели. Этот способ следует использовать в маленьких квартирах. Высокий стеллаж или книжный шкаф прекрасно разделят домашний офис от спальни, магазин от гостиной и так далее.

Для разделения комнаты на несколько зон можно использовать множество способов. Главное – дайте волю своей фантазии.