Как правильно зонировать помещение: учтите эти лучшие дизайнерские методы
Источник:room to do
Апартаменты с открытой планировкой сейчас очень популярны, особенно – в новостройках. Однако это вызывает много вопросов, в том числе о том, как правильно зонировать помещение.
"Комната в комнате" – это действительно удобно, практично и стильно. Узнайте, как ковры, перегородки, цвет и освещение играют ключевую роль в зонировании.
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Что нужно учесть
- учитывайте форму комнаты, количество окон и дверных проемов;
- устанавливайте перегородки так, чтобы они не ограничивали пространство;
- разделите помещение с помощью многофункциональной складной мебели;
- разделите пространство на зоны с помощью цвета и текстильных акцентов.
Вы также можете использовать зеркальные или стеклянные перегородки, чтобы визуально увеличить помещение.
Как поделить помещение: методы зонирования
Декорируйте. Вы можете оформить любую зону по-разному, используя контрастные обои, напольное покрытие, цветовые акценты.
Используйте занавески. Шторы придают легкости любому пространству. Вы можете использовать невесомый занавес между некоторыми зонами в квартире.
Используйте перегородки. Это самый простой способ разделения пространства. Перегородки могут быть сплошными, резными, высокими или низкими; изготовлены из стекла, пластика и ткани. Также можно использовать деревянные балки, бамбуковые прутья или веревки, которые органично смотрятся в дизайне кантри, лофт и прованс.
Зонируйте с помощью мебели. Этот способ следует использовать в маленьких квартирах. Высокий стеллаж или книжный шкаф прекрасно разделят домашний офис от спальни, магазин от гостиной и так далее.
Для разделения комнаты на несколько зон можно использовать множество способов. Главное – дайте волю своей фантазии.